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تدريبات خاصة لحراس الاسماعيلي قبل مواجهة الافريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام سعفان الصغير مدرب حراس المرمى الإسماعيلى تدريبات خاصة للحراس ضمن الاستعداد لمواجهة الافريقى التونسى بعد غد السبت بتونس فى ختام مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. 

 

ركز مدرب الحراس على عدة تدريبات أبرزها كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديد بعيد المدى والقريب.

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كما تناول المران تدريبات لقياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس، بينما لم يشارك محمد فوزى الحارس الأساسى الذى خاض تدريبات منفردة.

 

كان الإسماعيلى قد ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الرابع برصيد نقطتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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