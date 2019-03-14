شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس الاسماعيلي قبل مواجهة الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام سعفان الصغير مدرب حراس المرمى الإسماعيلى تدريبات خاصة للحراس ضمن الاستعداد لمواجهة الافريقى التونسى بعد غد السبت بتونس فى ختام مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ركز مدرب الحراس على عدة تدريبات أبرزها كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديد بعيد المدى والقريب.

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كما تناول المران تدريبات لقياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس، بينما لم يشارك محمد فوزى الحارس الأساسى الذى خاض تدريبات منفردة.

كان الإسماعيلى قد ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الرابع برصيد نقطتين.