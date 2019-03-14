شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يشكو حكم مباراته أمام سيراميكا لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبوزيد التقدم بشكوى لإتحاد الكرة ولجنة الحكام ضد الحكم سعيد حمزة الذى أدار لقاء فريقه اليوم أمام سيراميكا كليوباترا وأحتسب 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع للشوط الثانى سامحا للمنافس بتسجيل هدف الفوز الوحيد فى الدقيقة 97 اى بعد الوقت المحتسب بدقيقتين.

وقال أسامة ابوزيد أن هناك أيادى خفية تعبث ضد مصلحة فريق الشمس حيث تعرض البرتقالى لظلم تحكيمى على مدار الأسابيع الماضية خاصة أن لقاء الفريق أمام سيراميكا فى الدور الأول على ملعبنا شهد إلغاء هدف صحيح 100% لمصلحتنا .

وشدد على أنه سيتواصل مع الثنائى هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية ضد الظلم التحكيمى، مشيرا إلى أن الشمس ليس بالنادى الصغير حتى يتعرض لمثل تلك المهازل التحكيمية .

وقال رئيس الشمس أنه على ثقة كبيرة فى أبوريدة وشوبير لرفع الظلم عن الفريق والنادى الداعم دائما للمنظومة واتحاد الكرة خاصة أن الحكام ذبحوا الفريق فى العديد من المباريات السابقة.