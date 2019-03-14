لجنة أمنية تتفقد ستاد الاسماعيلية استعداداً لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت لجنة أمنية ضمت عدد من القيادات بوزارة الداخلية بجولة تفقدية اليوم داخل أرجاء ستاد الإسماعيلية الذى يستعد لاستضافة إحدى مجموعات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يونيو المقبل. Advertisements رافق اللجنة الدكتور إبراهيم فارس والمهندس سيد عبد النعيم رسلان والمهندس تامر موسى أعضاء مجلس الإدارة بجانب اللواء خالد فوزى مدير أمن النادى وعدد من المسئولين . اللجنة قامت بمتابعة أخر أعمال التطوير للوقوف على تنفيذ الاشتراطات الأمنية التى تمت المطالبة بها قبيل انطلاق البطولة التى تعود مصر لاستضافتها بعد غياب طويل.

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