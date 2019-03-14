افتتاح بطوله الأهلي التنشيطة الرابعة للسباحة وكرة الماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مساء اليوم بطولة الأهلى التنشيطية للسباحة وكرة الماء والتى تستمر أيام الخميس والجمعة والسبت لمواليد (2008---2009---2010) بمجمع السباحة بمدينة نصر لمواليد (2006---2007---2008---2009---2010) فى مجمع حمام سباحة الأهلى بالجزيرة بمشاركه 600 سباح من مختلف الأندية. يترأس جهاز العاب الماء بالأهلى وائل عزت ونائب رئيس جهاز العاب الماء محمد فاضل و مدير جهاز السباحة محمد علام و مدير البطولة محمد صدقي و مساعد مدير جهاز السباحة محمد الغمري و منسق البطوله محمد رشوان ريشه و اللجنه الاعلاميه كابتن أحمد فهمي ومدرب عام كره الماء وليد عزت ومدير أكاديمية كرة الماء كريم منير.

بطولة الاهلى لكرة الماء

البطولة التنشيطة لسباحة الاهلى Advertisements

بطولة الاهلى

بطولة الاهلى

بطولة الأهلى للسباحة

بطولة كرة الماء

سباحة الاهلى 4

مجمع حمام سباحة الاهلى

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