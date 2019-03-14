شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساوى تألق محمد صلاح 40 جنيها؟ الجماهير المصرية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد أى مباراة يخوضها النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب المصرى، مجرد 90 دقيقة يتابعها الجمهور الكروى، أمام شاشات التلفاز والمقاهى، بل انه حدث جلل دائما ما يشهد تقاليع جديدة، وطقوسا للجمهور المصرى المتابع لنجمه المفضل، وهو ما ترسخ فى المواجهة الأخيرة التى خاضها النجم المصرى، مع فريق ليفربول أمام بايرن ميونيخ الألمانى، فى دور الـ16 فى دورى أبطال أوروبا، والذى رصدته كاميرا "سوبر كورة" المتجولة بين مقاهى وباحات العاصمة.. للتعرف على طقوس المصريين فى متابعة النجم محمد صلاح اضغط هنا.. Advertisements

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