شكرا لقرائتكم خبر عن "دراجات" وسيلة نقل المنتخب الأوليمبي فى معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب عن توافر "دراجات" للتنقل من فندق إقامة الفريق بإسبانيا إلى ملعب المباراة.

يتوجه منتخب مصر الأوليمبي إلى إسبانيا يوم الأحد المقبل لخوض وديتين أمام هولندا و أمريكا يومي 22 و 26 مارس الجاري فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 فى نوفمبر المقبل التى تستضيفها مصر.

وقام المسئولين على المعسكر بتوفير أتوبيس للجهاز الفني و اللاعبين ، إلى جانب دراجات فى حالة رغبة أى من اللاعبين و أعضاء الجهاز الفني التنقل بها من الفندق إلى الملعب الذى يبعد عدة دقائق فقط.