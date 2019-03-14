شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى ينضمون لمعسكر المنتخب بعد انتهاء مباراة الساورة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة خافير أجيرى، مع مسئولى الأهلى على انضمام الثلاثى محمد هانى وصلاح محسن وعمرو السولية لمعسكر الفراعنة عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى مساء السبت المقبل.

وفضل الجهاز الفنى للمنتخب انضمام اللاعبين الثلاثة عقب المباراة مباشرة، بدلاً من العودة إلى القاهرة والانضمام للمعسكر ظهر اليوم التالى مع باقى اللاعبين.

يذكر أن معسكر المنتخب سينطلق الأحد المقبل ببرج العرب، على أن تطير بعثة الفراعنة للنيجر يوم 21 مارس الجارى لخوض مباراة 23 من نفس الشهر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.