شكرا لقرائتكم خبر عن أف سى مصر يهزم بورتو السويس 3/2 ويبتعد بصدارة المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد أف سي مصر الذي يقوده فنيا محمد صلاح بصدارة المجموعة الثانية بالقسم الثانى بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحلق فى صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة ، في الوقت الذي سيطر فيه التعادل الإيجابي بهدف لمثله علي مباراة جمهورية شبين والترسانة التي أقيمت بإستاد جامعة المنوفية ليحتل الشواكيش المركز الثانى برصيد 43 نقطة ويبتعدون رويدا رويدا عن حلم الصعود .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة حقق القناة فوزا صعبا بهدف مقابل لاشئ علي كوكاكولا فيما استطاع النصر القاهري تأمين موقفه من البقاء بالدوري بالفوز بهدف مقابل لاشئ علي المريخ البورسعيدي، فيما نجح دمياط بالعودة بثلاث نقاط ثمينة من فريق أبي صقل في الوقت الذي استعاد فيه سيراميكا كليوباترا نغمة الانتصارات بالفوز علي الشمس بهدف نظيف .

بهذه النتائج يواصل أف سي مصر صدارة المجموعة برصيد 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الترسانة فيما يحتل القناة المركز الثالث برصيد 42 نقطة ومن خلفه سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 41 نقطة .