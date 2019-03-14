غضب جزائري من تعيين السالمي لإدارة مباراة الأهلى وشبيبة الساورة المصيرية

عمرو الحلواني

أبدى محمد زرواطي، المٌتحدث الرسمي لفريق شبيبة الساورة الجزائري، تحفظه الشديد على تعيين التونسى الصادق السالمى لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلى السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وأكد زرواطى فى تصريحات صحفية أدلى بها أثناء سفر الفريق من مطار الجزائر أنه متخوف من الحكم التونسي، الذي سيدير مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر إقامتها بملعب برج العرب.

وأضاف: "لدينا عدة تحفظات من هذا الحكم، بعد أن تم تكليفه بإدارة 3 مباريات لفريق الأهلي من أصل 4 على ملعبه هذه النسخة، وهو أمر يثير...