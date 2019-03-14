عمرو الحلواني
أبدى محمد زرواطي، المٌتحدث الرسمي لفريق شبيبة الساورة الجزائري، تحفظه الشديد على تعيين التونسى الصادق السالمى لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلى السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
وأكد زرواطى فى تصريحات صحفية أدلى بها أثناء سفر الفريق من مطار الجزائر أنه متخوف من الحكم التونسي، الذي سيدير مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر إقامتها بملعب برج العرب.
وأضاف: "لدينا عدة تحفظات من هذا الحكم، بعد أن تم تكليفه بإدارة 3 مباريات لفريق الأهلي من أصل 4 على ملعبه هذه النسخة، وهو أمر يثير...
كانت هذه تفاصيل خبر غضب جزائري من تعيين السالمي لإدارة مباراة الأهلى وشبيبة الساورة المصيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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