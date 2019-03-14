عبد الحفيظ يكشف موقف "معلول" من المشاركة في مباراة الساورة الجزائري

كتبت- ريهام حمدي

وضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حدًا للجدل المثار حول موقف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض معلول الحصة التدريبية اليوم الخميس منفردًا مما أثار الشكوك حول مدى جاهزية التونسي لمباراة يوم السبت المقبل.

وخلال تصريحات ليلا كورة قال عبد الحفيظ: "معلول يعاني من إجهاد عام لذلك فضل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود إراحة اللاعب وخوض تدريبًا منفردًا".