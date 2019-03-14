كتبت- ريهام حمدي
وضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حدًا للجدل المثار حول موقف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.
وخاض معلول الحصة التدريبية اليوم الخميس منفردًا مما أثار الشكوك حول مدى جاهزية التونسي لمباراة يوم السبت المقبل.
وخلال تصريحات ليلا كورة قال عبد الحفيظ: "معلول يعاني من إجهاد عام لذلك فضل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود إراحة اللاعب وخوض تدريبًا منفردًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يكشف موقف "معلول" من المشاركة في مباراة الساورة الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.