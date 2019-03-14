رسميا .. ثلاث نقاط يجب أن تعرفها قبل قرعة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن 3 نقاط هامة قبل قرعة دوري أبطال أوروبا المنتظر إقامتها ظهر الجمعة في مقر الاتحاد بمدينة نيون السويسرية، والتي ستشهد حدث غير مسبوق بإقامة نصف النهائي وربع النهائي في نفس الوقت.

تأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وهي: أياكس أمستردام (هولندا)، برشلونة (إسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (انجلترا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، مانشستر يونايتد (انجلترا)، بورتو (البرتغال)، توتنهام (انجلترا).

نظام القرعة

لن تتجنب أي أندية مواجهة بعضها البعض، ولن يكون هناك أي قيود قبل إقامة القرعة، وسيتم إجراء قرعة نصف نهائي دوري الأبطال عقب ربع النهائي، وهو ما يعني أن كل فريق سيعرف طريقه نحو النهائي في نفس التوقيت.

لن يلعب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نفس الليلة على ملعبهما، ولا في ليلتين متتاليتين، بسبب القرار الصادر من السلطات المحلية.

وبناء على ذلك ستعكس قرعة الفريق صاحب الترتيب الأقل في البطولة المحلية - في هذه الحالة مانشستر يونايتد - وذلك وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، وفي حالة احتمال تكرار نفس الأول في نصف النهائي سيتم التأكيد عليه عقب ربع النهائي.

قرعة النهائي

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نعم من أجل الأمور الإدارية، ولتحديد الفريق صاحب الأرض في نهائي مدريد.

الطريق إلى النهائي

9 و10 إبريل: ذهاب ربع النهائي.

16 و17 إبريل: إياب ربع النهائي.

30 إبريل و1 مايو: ذهاب نصف النهائي.

7 و8 إبريل: عودة نصف النهائي.

السبت 1 يونيو: النهائي.