شبيبة الساورة يكشف: تلقينا تحذيرات عن الحكم قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال محمد زرواطي، المتحدث الرسمي باسم نادي شبيبة الساورة الجزائري إن حكم المباراة هو المشكلة الوحيدة في هذه المباراة.

ويتأهب شبيبة الساورة لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال زرواطي من خلال تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "المشكلة الوحيدة هو حكم هذه المباراة، سمعنا الكثير من الأخبار عنه."

Advertisements

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة هذه المواجهة.

وأضاف مسؤول الساورة: "تلقينا رسائل من تونس ومن المغرب وحتى من مصر، هذه الرسائل تحمل تحذير منه، نحن لا نملك أي معلومات عنه."

واختتم: "حسب معلوماتنا القليلة، سبق لهذا الحكم إدارة مباريات الأهلي هذا الموسم، كما أدار مباراتهم الأخيرة أمام فيتا كلوب، نتمنى أن يكون نزيهًا."