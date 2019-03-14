شوبير يعلق على انضمام نجله لقائمة الأهلي أمام الساورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي قرار الجهاز الفني للأهلي بضم نجله مصطفي لمعسكر الفريق الأحمر الذي يستعد لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد ضم مصطفي شوبير لقائمة الفريق التي تستعد لخوض المعسكر التحضيري لمباراة شبيبة الساورة الجزائري، رغم عدم قيده إفريقيا.

وضم لاساراتي شوبير لمشاركة حارسي الفريق محمد الشناوي، وعلي لطفي التدريبات، في ظل إصابة شريف إكرامي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتمني له التوفيق، هو ليس مقيداً في القائمة الأفريقية، لكن هذا القرار سيجعله يكتسب خبرات من حراس الأهلي الكبار، وهي ليست المرة الأولي التي ينضم فيها لقائمة الفريق الأول، سبق وأن انضم 3 مرات وهذه هي المرة الرابعة".

وتابع: "نجلي يسير بشكل جيد مع الأهلي وكان في معسكر الإعداد مع الفريق الأول في بداية الموسم، هو في حالة تركيز شديدة ودائماً يلقي إشادة من الجميع لأنه يعمل بشكل احترافي، وكل من دربه قالوا إنه سيكون أفضل مني بكثير".

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ويلتقي الأهلي أمام شبيبة الساورة في تمام السادسة مساء السبت، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وواصل شوبير: "عمري ما شاهدت نجلي في ماتش أو تمرين داخل الملعب، أشاهده فقط علي قناة الأهلي، أنا أُفضل تركه لكي يعتمد على نفسه ولا أتدخل في حياته على الإطلاق".

واستدرك: "تدخلت مرة واحدة عندما طلب الأهلي توقيع عقد له وافقنا دون وضع أي شروط مالية باعتباره أحد أبناء النادي منذ أن كان في الخامسة من عمره أي أنه يلعب في القلعة الحمراء منذ ما يقرب من 13 عاما".

وأوضح حارس الأهلي في مونديال 90: "اعتبروه اسمه مصطفى أحمد فقط، وليس مصطفى أحمد شوبير، والأهلي لا يعرف المجاملات"، مضيفا: "نجلي حصل على 5 بطولات في الـ5 مسابقات التي شارك فيها مع الأهلي كما أنه من مواليد 2000 وبيلعب أساسي لفريق 97".

واختتم: "إذا كنتم تريدون مهاجمة أحمد شوبير فلا تهاجموني في شخص مصطفي شوبير، هاجموني أنا وليس نجلي".