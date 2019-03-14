لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد حمودي. يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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