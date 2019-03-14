تشكيل تشيلسي أمام دينامو كييف .. ويليان وجيرو في الهجوم

أعلن المدير الفني ماوريسيو ساري عن تشكيل تشيلسي أمام دينامو كييف الأوكراني، للمباراة التي تقام بينهما في تمام الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الــ16الدوري الأوروبي. دور الــ16الدوري الأوروبي. وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي : كيبا. خط الدفاع : زاباكوستا، رودريجير، ألونسو، كريستنسن. Advertisements خط الوسط : كوفازيتش، كانتي، هودسون أودوي، لوفتوس تشيك. خط الهجوم : ويليان، جيرو. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : كاباييرو، ديفيد لويز، أزبيليكويتا، باركلي، هازارد، بيدرو، جيورجينو. وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز تشيلسي بثلاثية نظيفة.

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