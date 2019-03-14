بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف في الدوري الأوروبي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف اليوم الخميس والتي ستقام في تمام الثامنة إلا خمس دقائق على ملعبمجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي خالد الغول كما يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون إعلانات من خلال الشاشة التالية..
بث مباشر مباراة تشيلسي ودينامو كييف ..
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