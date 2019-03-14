أنشيلوتي يعلن تشكيل نابولي أمام ريد بول في الدوري الأوروبي

أعلن كارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق نابولي تشكيل فريقه لمواجهة ريد بول النمساوي في المباراة التي ستقام بينهما في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي. الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي. وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي : أليكس ميريت خط الدفاع : هيساج، ماريو روي، لوبيرتو، كيريكيش Advertisements خط الوسط : آلان ماركيز، فابيان رويز، زيلينسكي، خوسيه كايخون خط الهجوم : إنسيني، ميليك, يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بفوز نابولي بثلاثية نظيفة.

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