بهدف أوشا النصر يدخل في منطقة الأمان على حساب المريخ

حقق فريق النصر فوزًا مهمًا علي المريخ البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة ال 22 بالدوري الممتاز ب.
أحرز هدف اللقاء محمد عبد الناصر أوشا في الدقيقة 38 من الشوط الأول بمهارة فردية عالية.
وفي الشوط الثاني ضغط المريخ بشكل كبير علي دفاعات النصر الذي
ورفع النصر رصيده إلي 30 نقطة وصعد للمركز السادس بينما تجمد رصيد المريخ عند 29 نقطة في المركز السابع.
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