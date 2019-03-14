التعادل السلبي يحسم مباراة المنيا والألومنيوم في الجولة 22 بالمممتاز "ب"

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنيا والألومنيوم، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز ب، وكانت قد اقيمت المباراة على استاد جامعة المنيا، وقدم خلالهالاعبو الفريقين أداءً متوسطا.
بينما اضاع لاعبو المنيا عدة فرص ، كان ابرزها تسديدة للاعب عمرو عثمان في الوقت بدل
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