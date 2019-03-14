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التعادل السلبي يحسم مباراة المنيا والألومنيوم في الجولة 22 بالمممتاز "ب"

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنيا والألومنيوم، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز ب، وكانت قد اقيمت المباراة على استاد جامعة المنيا، وقدم خلالها

لاعبو الفريقين أداءً متوسطا.

 

بينما اضاع لاعبو المنيا عدة فرص ، كان ابرزها تسديدة للاعب عمرو عثمان في الوقت بدل

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الضائع في نهاية المباراة، وعقب المباراة يرتفع رصيد المنيا للنقطة ٣٣ في المركز الخامس، بينما يتصدر أسوان المجموعة ب٤٨ نقطة، يليه بني سويف ب٤٢ نقطة ، و التليفونات ثالثا برصيد ٣٩ ، والإعلاميين رابعا ب٣٤ نقطة.
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