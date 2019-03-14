شاهد.. ربيع ياسين يتابع بطولة البحر الأحمر مواليد 2001

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، على متابعة بطولة البحر الأحمر، والتي تشارك فيها فرق من محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. والأقصر وقنا والبحر الأحمر، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وحضر ربيع ياسين وعبد الستار صبري المدرب العام وهشام عبد المنعم المدرب المساعد وأحمد فاروق المدرب، واللواء أحمد فوزي الإداري باتحاد الكرة بجانب محمود مرزوق المدير الفني للبحر الأحمر ومجدي الشيخ المدير الفني لمنطقة الصعيد.

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