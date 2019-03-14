مرسى علم تستضيف بطولة مصر الدولية لرياضة "الدارتس"

قال الدكتور يحيى عبدالقادر، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الدارتس، إن مدينة مرسى علم ستستضيف بطولة مصر الدولية، في الفترة من 26 إلى 1 أبريل المقبل، وطالب وسائل الإعلام بضرورة دعم البطولة، والاهتمام بتلك الرياضة الناشئة في مصر.

وأشار رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بأحد الفنادق الكبرى، للإعلان عن تفاصيل البطولة، إلى أن الإمكانات المالية للبطولة محدودة للغاية، ولكنه يقدر ظروف الجهات الرسمية بالدولة، وأعرب عن أمله

في الوصول برياضة الدارتس لأفضل مكانة.

حضر المؤتمر الصحفي أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للعبة برئاسة د. يحيي عبدالقادر، وسمير شما ونادر جوهر وعادل عمر أعضاء مجلس الإدارة وجيمس هاندي مستشار الاتحاد للعلاقات الخارجية.



وأبدى د. يحيى عبدالقادر رئيس الاتحاد، في بداية المؤتمر سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق بإقامة أول بطولة لرياضة الدارتس بمنطقة الشرق الأوسط،

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وان الاتحاد طلب أيضا من الإتحاد الدولي تنظيم بطولة عالم اخري خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد دور الرياضة في تنشيط السياحة الرياضية

وأضاف د. يحيي عبدالقادر خلال الموتمر ان هناك تضافر لجهود مجمعة لإنجاح هذا الحدث العالمي، من خلال توفير كل الدعم لهذه البطولة ماديا ومعنويا وبخاصة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.



وأشار رئيس الاتحاد الي ان مصر تقترب أيضا من تأسيس الاتحاد الإفريقي على أرض مصر، وتنظيم كأس العالم 2025، من خلال التواصل مع الاتحاد الدولي، وأن مصر تسعى للفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم الأولى.