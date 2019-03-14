اختبار أخير يحسم مشاركة علي معلول أمام شبيبة الساورة

يخضع التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لاختبار طبي غدا الجمعة لحسم جاهزيته لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا على ملعب برج العرب الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا على ملعب برج العرببالإسكندرية. واشتكى معلول من الإجهاد العضلي واكتفى بمران تأهيلي اليوم الخميس على ملعب مختار التتش. وفضل الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي اصطحاب اللاعب لمعسكر الإسكندرية أملا في لحاقه المباراة.

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