قرار غريب في الأهلي بسبب نجل شوبير

اتخذ الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي قرارا غريبا بضم مصطفى شوبير الحارس الصاعد لقائمة الفريق لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا بملعب برج العرب بالإسكندرية. في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا بملعب برج العرب بالإسكندرية. وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي ليثير الجدل خاصة أن نجل الحارس الأسبق أحمد شوبير ليس مقيدا من الأساس بالقائمة الأفريقية ولن يكون له دور مع الفريق. وانضم مصطفى شوبير لقائمة المنتخب الأولمبي مؤخرا لخوض معسكر أسبانيا.

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