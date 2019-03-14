ريال مدريد يخطف ميليتاو، ومانشستر يونايتد يعود لتوتنهام

نجحت إدارة ريال مدريد في حسم صفقة المدافع البرازيلي الشاب “جابرييل ميليتاو” لصالحها قبل مانشستر يونايتد، معلنًا اتمامه للصفقة عصر اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام فقط من عودة زين الدين زيدان لتولي تدريب النادي خلفًا للمدرب المؤقت سانتياجو سولاري.

وأنفق ريال مدريد حوالي 50 مليون يورو، حسب تأكيد صحيفة ماركا المدريدية، لشراء اللاعب صاحب الـ 21 عامًا من بورتو البرتغالي.

واختار ميليتاو الذي يجيد في عدة مراكز بالخطوط الخلفية، التوقيع لريال مدريد رغم وجود مدافعين أمثال رافاييل فاران وسيرخيو راموس قد يؤثرا على فرص مشاركته كأساسي.

ووقع اللاعب على عقد طويل الأمد مع ريال مدريد سوف يمتد حتى يونيه 2025، بدءًا من موسم 2020/2019.

ميليتاو الذي يجيد كظهير أيمن كذلك، انضم لصفوف بورتو في الصيف الماضي من نادي ساو باولو، وفي وقت قصير أصبح أحد أهم نجوم الفريق على الصعيدين المحلي والقاري، حيث قاد بورتو للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحصل اللاعب على جائزة أفضل مدافع في الدوري البرتغالي “سوبر ليج” لمدة خمسة أشهر متتالية، ما دفع أكبر أندية أوروبا نحو السعي خلف التوقيع معه وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد وآرسنال.

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شارك ميليتاو في 34 مباراة هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف، وجاء ظهوره الأول مع التنين الأزرق في ضد موريرينس وسجل هدفه الأول بقميص الفريق أمام شالكه في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وأختير في التشكيل المثالي لدوري الأبطال لخمسة أشهر متتالية.

معوض ميليتاو

تزامن مع انضمام ميليتاو لصفوف ريال مدريد، تقديم المدافع الدولي البلجيكي “توبي ألدرفيريلد” لطلب رسمي إلى إدارة نادي توتنهام هوتسبير برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وكان آلدرفيريلد صاحب الـ 30 عامًا، قد وقع على عقد جديد خلال الميركاتو الشتوي الماضي يبقيه مع الفريق حتى صيف 2020 مع خيار التجديد لمدة عام إضافي.

وسيتوجب على مانشستر يونايتد انفاق حوالي 25 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد وساوثامبتون السابق خلال الصيف.

ويحتاج مانشستر يونايتد لتدعيمات دفاعية لا سيما على الرواق الأيمن، وهو المركز الذي يجيد فيه لاعب منتخب بلجيكا، بالتالي سيكون خير سلف لقائد الفريق “لويس أنطونيو فالنسيا” الذي سينتهي عقده في يونيه المقبل.