رياضة | طنطا يواصل تغريده في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يواصل تغريده في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، فوزا ثمنيا علي فريق دمنهور بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة 22 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفشلا الفريقان في إحراز التقدم بالرغم من الفرص التي سنحت لنجومهم، وبالأخص فريق طنطا الذي واصل ضياع الفرص حتي الشوط الثاني، ومن ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بالشوط الثاني لطنطا استطاع عبدالرحمن الدح بأن يحرز هدف الفوز، لتنتهي المباراة بفوز طنطا بهدف دون رد.

رفع الفوز من رصيد طنطا للنقطة 42 منفردا في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الاوليمبي الذي يليه في المركز الثاني، وتجمد رصيد دمنهور عند النقطة 38 في المركز الرابع.

مثل طنطا، اسلام طارق، وحسين رمضان، محمود مسعود، سليمان عبد الربه، أحمد فوزي، واحمد قطاوي، حسام غالى، مصطفي أمين، محمد خليفة، اسماعيل بامبا، وعبد الرحمن الدح.

بينما جاء تشكيل دمنهور كالتالي:- أحمد حمدي، وحمد على، اسلام عبد الغني، أحمد ناصف، ايهاب الريان، ورضوان يوسف، مراندا، عبد الله الرويني، وحيد محسن، رفعت مفاتيح، كارفالا.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق مجدي، وعاونه كل من محمد العتباني، وهاني خيري، ومحمد فاروق

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 42 نقطة

2- الأوليمبي 39 نقطة

3- دمنهور 38 نقطة

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4- المنصورة 38 نقطة

5- بلدية المحلة 37 نقطة

6- أبو قير 37 نقطة

7- الرجاء 37 نقطة

8- غزل المحلة 35 نقطة

9- الحمام 26 نقطة

10- فاركو 26 نقطة

11- كفر الشيخ 25 نقطة

12- الجزيرة 19 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 9 نقاط