رياضة | بيريز يحسم مصير إيسكو ويقدم أول طلب لزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يحسم مصير إيسكو ويقدم أول طلب لزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من الفرنسي زين الدين زيدان استعادة لاعب الوسط إيسكو من أجل تجهيزه للموسم المقبل.

ذكر موقع البرنابيو وفقاً لراديو ماركا الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد طلب من الفرنسي زيدان الاعتماد على إيسكو من أجل تجهيزه في الموسم المقبل.

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واشار الموقع إلى أن إيسكو لا يزال واحدا من اللاعبين الذين يرغب بيريز وزيدان في استمرارهم مع الفريق على الرغم من ابتعاده عن المشاركة مع سولاري.

واكدت التقارير على أن ريال مدريد يسعي لتصحيح وضع إيسكو مع زيدان بعد الفترة السيئة التي عشها مع سولاري واستبعاده من المشاركة في المباريات.

وستكون المهمة الأولي والرئيسة لزيدان هي عودة إيسكو للتألق وإغلاق باب الرحيل.