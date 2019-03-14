رياضة | تسريبات تكشف عقوبة رونالدو بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريبات تكشف عقوبة رونالدو بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تقارير صحفية، إلى أن رونالدو يواجه خطر الغياب عن مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على خلفية احتفاله "الاستفزازي" خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقا في الاحتفال المثير للجدل للبرتغالي الذي قام فيه بتقليد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، في مباراة الذهاب، على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

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لكن الأخبار القادمة من "يويفا" تؤكد أن رونالدو لم يتم إيقافه، على خلفية احتفاله أمام أتلتيكو، حيث سيتم توقيع عقوبة مالية فقط على نجم السيدة العجوز، مثلما حدث مع دييجو سيميوني، والذي احتفل بنفس الطريقة أمام يوفنتوس في مباراة الذهاب.

وكان اليويفا قد عاقب سيميوني بتوقيع غرامة مالية عليه، بقيمة 17,100 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي ستقام غدا الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، حيث سيتم الكشف عن قرعة هذا الدور وحتى المباراة النهائية التي ستقام في ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.