رياضة | فاركو يهزم المنصورة وكفر الشيخ يقسو على تلا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يهزم المنصورة وكفر الشيخ يقسو على تلا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق فاركو فوزا غاليا أمام فريق المنصورة، خلال مباريات اليوم والتي أقيمت بالجولة الـ 22 لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

سجل هدف الفوز لفاركو أحمد زغلول في الشوط الأول، ليرتفع رصيد فريقة إلى 26 نقطة بالمركز العاشر، ويتوقف رصيد البرتقالي عند 38 نقطة بالمركز الرابع.

وفاز كفر الشيخ على حساب مركز شباب تلا، بنتيجة 4-1 عن طريق إبراهيم السامولي، هدفين، وبلال زكريا، وأحمد عبد المنعم، وسجل لتلا كريم مجدي.

وخسر البلدية من الرجاء 1-3 سجل أهداف الفوز للرجاء محمود عبد العاطي، وبلال جمال، ووائل فراج، وسجل للبلدية محمد نصر.

Advertisements

وحسم طنطا لقاء دمنهور، بهدف من ركلة جزاء سددها عبد الرحمن الدح في الشوط الثاني، وخسر الحمام من الأوليمبي بهدفين دون مقابل، من ركلتي جزاء سجلهما اللاعب مروان شاهين، وتغلب الجزيرة على فريق سيدي سالم بهدف أحمد رفعت.

وتعادل أبو قير مع غزل المحلة 2-2 في لقاء مثير، حيث سجل لأبو قير أحمد غنيم بالشوط الأأول، وإسلام رمضان، بالشوط الثاني، ولغزل المحلة محمد سامى وحسن جمعة، في الشوط الثاني، عقب هدفي أبو قير، وأضاع فريق أبو قير ركلة جزاء بالشوط الأول عبر محمود السيد عبد المجيد "الملك"، ، وقام الحكم ابراهيم نور الدين بطرد محمد الكومي مدافع المحلة في الدقيقة 60.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 42 نقطة

2- الأوليمبي 39 نقطة

3- دمنهور 38 نقطة

4- المنصورة 38 نقطة

5- بلدية المحلة 37 نقطة

6- أبو قير 37 نقطة

7- الرجاء 37 نقطة

8- غزل المحلة 35 نقطة

9- الحمام 26 نقطة

10- فاركو 26 نقطة

11- كفر الشيخ 25 نقطة

12- الجزيرة 19 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 9 نقاط