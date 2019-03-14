رياضة | تعادل مثير بين أبوقير للأسمدة وغزل المحلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير بين أبوقير للأسمدة وغزل المحلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق أبوقير للأسمدة مع مضيفة فريق غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى مباراة من العيار الثقيل بالجولة الـ ٢٢ لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

جاء تشكيل أبوقير للأسمدة فى المباراة : محمد طلعت حارس مرمى وأحمد غنيم ومحمود الملك ومرضى جودة وعلى فتحى وإسلام خالد ومؤمن بدوى ومحمود جمعة ومحمد رمضان كيزمان ومصطفى جابر وعبد الله سليمان .

والبدلاء محمد سمانه ومحمود جاكسون و أيمن محمد ومحمد خالد ومحمد فرج وإسلام رمضان وأحمد حسنى .

ولعب غزل المحلة فى اللقاء بكلاً من : محمد البشبيشى حارس مرمى و محمد السيد و محمد طارق و محمد سامى و فتحى مبروك و أحمد فهمى و أحمد عادل رشوان و خالد رسلان و ساديو و بسام ماهر و وليد عطية .

والبدلاء محمد فتحى حارس و حسن عبده و محروس إبراهيم و خالد الأخمينى و أحمد عاشور و هانى عادل و رجب حسن .

أحرز هدف المباراة أحمد غنيم مع نهاية الشوط الأول من عرضية ولا اروع يلعبها براسة داخل شباك البشبيشى حارس المحلة وذلك بعد تواصل الضغط وأضاعة ضربة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين يلعبها محمود الملك على يسار الحارس لترتد من القائم الايسر ويلعبها مرة أخرى ترتد من القائم وكان الحظ يعاند أبوقير بعد أضاعة هدف أخر من محمود الملك ترتد من عارضة البشبيشى حارس المحلة .

الدقيقة ٢٠ من الشوط الثانى يطرد لاعب المحلة محمد الكومى بعد حصوله على الانذار الثانى ليشهر الكارت الاحمر للاعب

وتعادل لاعب المحلة محمد سامى ٤٢ من الشوط الثانى ويتقدم أسلم رمضان مع نهاية الشوط الثانى لابوقير للأسمدة وفى الدقيقة الأخيرة من المبارة بالهدف الثانى لأبوقير للأسمدة ويتعادل حسن جمعة لاعب المحلة فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبذلك يرتفع رصيد أبوقير للنقطة ٣٧ بالمركز السادس، و يرتفع رصيد المحلة للنقطة ٣٥ بالمركز الثامن.

وحكم اللقاء ابراهيم نور الدين و عاونة أحمد لطفى و أحمد شيرين و حكم رابع شاكر عبد الحليم و ومراقب لجنة الماسبقات سامح العدوى .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 42 نقطة

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2- الأوليمبي 39 نقطة

3- دمنهور 38 نقطة

4- المنصورة 38 نقطة

5- بلدية المحلة 37 نقطة

6- أبو قير 37 نقطة

7- الرجاء 37 نقطة

8- غزل المحلة 35 نقطة

9- الحمام 26 نقطة

10- فاركو 26 نقطة

11- كفر الشيخ 25 نقطة

12- الجزيرة 19 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 9 نقاط