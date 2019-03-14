رياضة | التيلفونات يقطع حرارة بنى سويف برباعية في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التيلفونات يقطع حرارة بنى سويف برباعية في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف فى تحقيق فوز كبير وكاسح على شقيقه بني سويف بنتيجة 4 – 2 في مباراة الديربي، التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد بني سويف، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

تليفونات بنى سويف بقيادة ابو العينين شحاته لعب المباراة بتشكيل مكون من :مصطفى حسن ومحمد عبد الرازق وأحمد سيد ومحمود عبده ووائل مصطفى ونانا كوامي وأحمد جمال وأحمد رضا ومانجا فودى وعبد الله النوبي ومحمد أبو العلا.

فيما خاض بنى سويف بقيادة محمد يوسف المباراة بتشكيل مكون من محمد السيد عبد الستار و محمد عبد الحفيظ، مصطفى صلاح وشريف محمد ومحروس محمود و معتز محروس وعلي وزة و احمد شحاته و كريم أشرف وسيد شعبان وطه نادي.

وبدأت المباراة بمحاولة الفريقين بامتلاك وسط الملعب بسبب سخونة وحساسية الديربي وأهمية المباراة للفريقين وفي الدقيقة 11 أضاع مانجا مهاجم التليفونات هدفًا مؤكدًا تصدى له قائم بني سويف من رأسية أهداها له النوبي من تماس، وتبادل الفريقان الهجمات بصعوبة وسيطرت الأخطاء والركلات الحرة على الشوط الأول، وأضاع كريم أشرف مهاجم بني سويف فرصة مؤكدة من تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم، وأغلق المدربان أوراق اللعب لكل فريق لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن محمد أبو العلا، مهاجم التليفونات من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 52، وبعدها تزداد المباراة سخونة، ويضغط بني سويف بكل خطوطه، ويهدر رضا عبد العال، وميسي العديد من الفرص، ويحرز مصطفى كشري الهدف الثاني للتليفونات في الدقيقة 76، ثم أحرز ميسي الهدف الأول لبني سويف في الدقيقة 80، ثم أحرز الهدف الثالث للتليفونات اللاعب أحمد يوسف، في الدقيقة 86، ثم أحرز كريم أشرف الهدف الثاني لبني سويف في الدقيقة 89، ليختتم محمود عبده مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للتليفونات، لينتهي اللقاء بفوز التليفونات بنتيجة 4 /2.

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وشهدت المباراة أحداث مؤسفة عقب نهاية اللقاء، ومناوشات بين اللاعبين وبين أعضاء الجهاز الفنى لبنى سويف ولكن استطاع الأمن احتواء الموقف، بالإضافة إلى مشادة بين المدير الفني لبني سويف والمدير الفني للتليفونات.

وأدار المباراة حكم الساحة، محمد عادل من منطقة القاهرة، والذي وصل متأخرًا عن المباراة بربع ساعة، وبدأ المباراة دون إحماء، ومساعداه أحمد صلاح من منطقة القاهرة، ووائل شعبان من سوهاج، وحكم رابع محمد عزوز، وراقب المباراة من لجنة الحكام أحمد فؤاد، ومن لجنة المسابقات أحمد حسن الدش.

بهذه النتيجة، يرفع التليفونات رصيده إلى 39 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد بني سويف عند 42 نقطة بالمركز الثانى .

وتأخر إنطلاق المباراة لأكثر من 15 دقيقة بسبب وصول الحكم الدولي محمد عادل متاخراً إلى استاد بني سويف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 48 نقطة

2- بنى سويف 42 نقطة

3- التليفونات 39 نقطة

4- الإعلاميين 34 نقطة

5- المنيا 33 نقطة

6- ديروط 31 نقطة

7- طهطا 31 نقطة

8- الألومنيوم 29 نقطة

9- سوهاج 28 نقطة

10- التعدين 25 نقطة

11- الفيوم 24 نقطة

12- التحرير 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط