رياضة | أزمة في البايرن.. ليفاندوفسكي يحمل مدربه مسئولية وداع دوري الابطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في البايرن.. ليفاندوفسكي يحمل مدربه مسئولية وداع دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ طريقة لعب مديره الفني نيكو كوفاتش بعد خروج الفريق البافاري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ تعرض للهزيمة 3 - 1 أمام ليفربول الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية، كنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة أمام ليفربول، لكن أعتقد أننا لعبنا بشكل دفاعي للغاية.

Advertisements

وتابع، لم نظهر بشكل هجومي جيد في مباراتي الذهاب والإياب، ولم نخاطر من الناحية الهجومية، لا أعرف لماذا.

وواصل البولندي، كان الأمر صعب للغاية لأنني كنت وحيدا في الهجوم، إذا كنت وحيدا أمام أثنين أو ثلاث لاعبين فمن الصعب القيام بأي شيء.

وأتم ليفاندوفسكي، لم نخاطر أو نهاجم كثيرا، خاصة في مباراة العودة على ملعبنا، اعتقد أن هذا هو سبب خروج البايرن من دوري الأبطال.

وتعرض نيكو كوفاتش لانتقادات هائلة في ألمانيا عقب خروج بطل البوندسليجا من دور الـ16 بدوري الأبطال على يد ليفربول.