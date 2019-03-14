رياضة | نجم برشلونة: فوجئت بعودة زيدان لريال مدريد.. ونحن الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة: فوجئت بعودة زيدان لريال مدريد.. ونحن الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الإسباني سيرجي روبرتو مدافع فريق برشلونة الإسباني، على إن كان البارسا في وضع متراجع مثل الغريم التقليدي ريال مدريد هذا الموسم.

وقال روبيرتو: "لا أعرف ماذا سيحدث وقتها، لا أستطيع أن أقول، أعرف أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لنا، ولا أفكر في ما يمكن أن يحدث إذا حدث خطأ معنا كما حصل مع ريال مدريد هذا الموسم".

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وأضاف: "لقد فوجئت بتعيين زيدان كمدرب لريال مدريد، لا أحد يتوقع ذلك، لكنهم قرروا أن زيدان هو المدرب، لقد منحهم زيدان ألقاب عديدة، ولكن علينا أن نركز على فريقنا، وننهي الموسم بشكل جيد".

وواصل: "اصابة ديمبيلي؟ الشيء الجيد هو أن هناك توقف دولي، وهذا يعطيه الوقت للتعافي، لكن من المؤسف ألا نكون قادرين على الاعتماد عليه، لأنه لاعب رائع، ونأمل أن يتعافى في أقرب وقت ممكن".

واختتم: "ميسي ضد كريستيانو في دوري الابطال؟ لقد لعبا بالفعل ضد بعضهما البعض في الماضي، واذا تواجها مرة أخرى، ستكون مواجهة اضافية أخرى، الشيء المهم هو ان البارسا في ربع النهائي".