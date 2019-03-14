رياضة | خاص.. الشيخ الباكي في مباراة طنطا: 20 عاما خلف الفريق وهذا سر بكاؤي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الشيخ الباكي في مباراة طنطا: 20 عاما خلف الفريق وهذا سر بكاؤي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إبراهيم المنسي أحد جماهير فريق طنطا على بكاؤه في مباراة اليوم أمام دمنهور بدوري القسم الثاني، وقال الشيخ في تصريح خاص لموقع الخليج 365 الرياضي إنه أمنيته كانت تتمثل في أن يفوز الفريق الطنطاوي في مباراة اليوم بعد تأخر تقدمه بالهدف الذي أحرزه عبدالرحمن الدح بالشوط الثاني.

وقال المنسي: "طنطا فريق تاريخي وعريق، وإدارة محترمة وجماهيره كبيرة ومكانه الطبيعي هو الدوري الممتاز"، مشيرا إلا أنه يسافر خلف الفريق دائما، منذ 20 عاما، متمنيا بأن يستكمل الفريق حلم الصعود والفوز علىالمنصورة المباراة المقبلة".

وكان طنطا قد فاز على دمنهور بهدف نظيف، ليواصل صدارة المجموعة برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن ثاني منافسيها الأوليمبي.