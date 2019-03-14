رياضة | نجم برشلونة: هدفنا تحقيق الثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة: هدفنا تحقيق الثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح سيرجي روبيرتو، نجم فريق برشبونة الإسباني أنهم رأوا بالفعل أن الادوار الاقصائية في دوري الابطال معقدة للغاية، وأنهم ليسوا المفضلين، وليسوا أول المرشحين للقب.

وقال روبيرتو في تصريحات صحفية: "نعم ، نعم، لنترك كلمة الفريق المفضل، هنا في دوري الابطال الكل مفضل، كما رأينا في دور الـ16، يمكن لأي فريق أن يسقط، لقد عشنا ذلك بالفعل، اي خصم سيكون صعبا". وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في مباراة الذهاب ضد ليون، ولكن لم نستغل الفرص وقتها، وفعلنا ذلك يوم أمس، وخلقنا المزيد من الفرص، وسجلنا الاهداف، لذلك نحن سعداء للغاية".

وواصل: "في الوقت الحالي نحن في نهائي الكأس وفي وضع جيد للغاية في الدوري، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير المتبقي في دوري الأبطال، فقد ذهبنا إلى الدور ربع النهائي، ما زال حلم الثلاثية ممكنا، سيكون حلما لنا، وسنقاتل حتى النهاية لمحاولة تحقيقه".