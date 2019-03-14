رياضة | مارسيلو : روبرتو كارلوس الأفضل في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو : روبرتو كارلوس الأفضل في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إنه كان الكابتن (الثاني) لمدة 6 سنوات في الفريق، مشيراً إلى ان بالنسبة له هو فخر كبير ومسؤولية يجب أن يتحملها دائمًا.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية خلال فعالية دعائية في مدريد : " اسم ريال مدريد إلى القمة دائما، وأحب ذلك كثيرًا الوصول إلى هنا ليس الحد الأقصى، ويجب عليك إعطاء كل شيء".

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وأضاف : "من الجيد حقًا أن يشعر جماهيرنا بالقرب من اللاعبين في انتصاراتنا الأخيرة، وكان سيرجيو راموس كريمًا بدرجة كافية معى ليأخذني عندما قدم لنا الكأس، ولقد حصلت على الكثير من ذكريات رائعة، مثل وضع وشاح ريال مدريد على نافورة سيبيليس."

وواصل مارسيلو (عن فينيسيوس) :"أنا أساعد فينيسيوس قدر استطاعتي إنه رجل مذهل، ويستمع حقًا ويريد أن يتعلم إنه حريص على تعلم اللغة وبدء التحدث باللغة الإسبانية، وأستمتع بكتابة الأشياء له لمساعدته على التعلم".

وتابع : "كان الأمر غريبَا بعض الشيء عندما وصلت للمرة الأولى هنا، لأن الظهير الأيسر كان روبرتو كارلوس، ومثلي الأعلى على دائمًا أتذكر أنه ساعدني كثيرًا ولهذا السبب، وسأظل دائمًا على قدر كبير من المودة والاحترام له".