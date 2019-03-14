رياضة | النصر يهزم المريخ ودمياط يتخطى أبي صقل بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يهزم المريخ ودمياط يتخطى أبي صقل بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق النصر فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب فريق المريخ بهدف دون مقابل، خلال مباريات الأسبوع الـ 22 للمجموعة الثانية، من دوري الممتاز "ب".

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد عبد الناصر أوشة خلال أحداث الشوط الأول، ليرتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة بالمركز السادس، ويبقى المريخ عند 29 نقطة بالمركز السابع.

ونجح فريق إف سى مصر في مواصلة الإنتصارات، بتحقيق فوز غالي، خارج ملعبه على فريق بورتو السويس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهم مصطفى سلطان، ومحمود اسماعيل رامبو، ورضا الويشي، وسجل لبورتو محمد محمود>

وتعادل جمهورية شبين مع الترسانة 1-1 تقدم للجمهورية مدافع الترسانة بالخطأ في مرماه، بالشوط الأول، وتعادل للترسانة رزاق من ضربة رأس في الشوط الثاني.

وحسم القناة موقعة كوكاكولا بالفوز بهدف للاعب محمود غزالي في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد فريقة إلى 42 نقطة بالمركز الثالث، فيما توقف رصيد الخاسر عند 37 نقطة بالمركز الخامس.

وحقق سيراميكا فوز صعب على الشمس يهدف للاعب حسني ذكي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وخسر أبي صقل من دمياط بهدف للاعب خالد عيد قنبلة في الدقيقة 5 للشوط الثاني، وتأجلت مباراة الزرقا مع السويس لأجل غير مسمى.

ترتيب المجموعة الثانية

1- إف سى مصر 46 نقطة

2- الترسانة 43 نقطة

3- القناة 42 نقطة

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4- سيراميكا 41 نقطة

5- كوكاكولا 37 نقطة

6- النصر 30 نقطة

7- المريخ 29 نقطة

8- جمهورية شبين 27 نقطة

9- الزرقا 26 نقطة

10- الشمس 25 نقطة

11- بورتو 22 نقطة

12- منتخب السويس 22 نقطة

13- دمياط 20 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط