رياضة | ريال مدريد يحدد أول الراحلين عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد أول الراحلين عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قرر بيع خاميس رودريغيز لعدم الاستفادة من خدماته في الفترة القادمة بعد نهاية الإعارة مع بايرن ميونيخ.

Advertisements

واشار الموقع، إلى أن بايرن ميونيخ يرغب في تنفيذ بند خيار شراء خاميس من ريال مدريد بعد نهاية الإعارة عن طريق دفع 42 مليون يورو.

ويرغب ريال مدريد في الحصول على 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب فيما يصر بايرن ميونيخ على تقليل المبلغ ولكن في كلتا الأحوال لن يعود اللاعب للريال.

واكدت التقارير على أن بيريز في حالة عدم موافقة البايرن على تنفيذ بند خيار الشراء سيكون مضطر لبيع خاميس لأي ناد آخر بالميركاتو الصيفي.