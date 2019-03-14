رياضة | فوز طهطا والفيوم وتعادل ديروط وخسارة الوليدية بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز طهطا والفيوم وتعادل ديروط وخسارة الوليدية بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الأسبوع الثاني والعشرين، من منافسات (المجموعة الأولى ) بدوري القسم الثاني، قمة الإثارة، بالصعيد، حيث حقق فريق طهطا مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على أسوان بهدف للاعب فرغلي باللو بالدقيقة الأخيرة للقاء.

كما تلقى فريق بنى سويف هزيمة من فريق تليفونات بني سويف بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل اهداف التليفونات بني سويف أبو العلا محمد في الدقيقة 7 وأحمد كشرى في الدقيقة 30 وأحمد يوسف في الدقيقة 41 واختتم الرباعية محمد عبه في الدقيقة 92، بينما سجل هدفي بنى سويف، محمود عاطف ميسي في الدقيقة 35 وكريم أشرف في الدقيقة الأخيرة.

وتمّكن فريق الاعلاميين من تحقيق فوز صعب على فريق الوليدية 1/3 حيق تقدم محمد عاشور للوليدية في الدقيقة 28 وتعادل جيلبرتو الاعلاميين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني استطاع الإعلاميين بتسجيل هدفين عن طريق احمد هاشم ومصطفى شعبان.

تعادل فريق النصر للتعدين مع فريق ديروط بهدف لكل فريق، حيث تقدم مصطفى عبد العظيم للنصر للتعدين في الدقيقة 13 من الشوط الثاني وتعادل خالد حسن لديروط في الدقيقة 17.

وفاز الفيوم على فريق ناصر ملوي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلهم في الشوط الاول احمد عبد الباقي في الدقيقة 19 وكريم الشافعي في الدقيقة 34 واختتم الاهداف محمود بكري في الدقيقة 44، وحسم التعادل السلبي لقاء المنيا مع الألومنيوم.

وتأجلت مباراة التحرير مع سوهاج لتقام الخميس المقبل 21 مارس.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 48 نقطة

2- بنى سويف 42 نقطة

3- التليفونات 39 نقطة

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4- الإعلاميين 34 نقطة

5- المنيا 33 نقطة

6- ديروط 31 نقطة

7- طهطا 31 نقطة

8- الألومنيوم 29 نقطة

9- سوهاج 28 نقطة

10- التعدين 25 نقطة

11- الفيوم 24 نقطة

12- التحرير 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط