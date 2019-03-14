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رياضة | المراهنات تكشف الفريق المرشح لحصد دوري الأبطال

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كشف سوق المراهنات العالمي عن الفريق المرشح للفوز ببطولة الموسم الجاري في ظل التنافس الشديد بين كبار أوروبا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن سوق المراهنات رشح فريق مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا بالرغم من ابتعاده عن المنافسة في المواسم الماضية.

واشارت الصحيفة، إلى أن المراهنات وضعت نسبة 3.10 يورو لكل رهان لفوز مانشستر سيتي بالبطولة، فيما وضعت نسبة 4.33 يورو لكل رهان لتتويج باللقب.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في الفوز على شالكة والتأهل لربع النهائي فيما تأهل برشلونة على حساب ليون الفرنسي يوم أمس الأربعاء.

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