رياضة | الأوليمبي يهزم الحمام في موقعة مثيرة بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يهزم الحمام في موقعة مثيرة بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الأوليمبي فوزا هاما خارج ملعبه على الحمام بمطروح، بهدفين مقابل لاشئ، خلال مواجهات الأسبوع الثاني والعشرون، من دوري القسم الثاني.

دخل نادي الحمام اللقاء بتشكيل مكون من محمد عاطف ، ضياء مسعود ، احمد الدماطي ، وليد ابراهيم ، حسن علي ، مؤمن فكري ، مهنا منصور ، محمد عبد الفتاح تاحا ، هشام احمد ، يايا كونية ، محمد شعبان

بينما دخل الاوليمبي بقيادة احمد ساري اللقاء بتشكيل مكون من : هاني جمال ، رياض سالم ، كريم عصمت ، محمود شمس ، عاطف محمود، مروان محمد ، احمد محمد صالح ، محمد ابراهيم ، طه ابراهيم ، محمد رجب ، اشلي ستيفين.

الشوط الاول شهد سيطرة من الاوليمبي بدون أي فاعلية علي مرمي الحمام الذي كان غائبا تماما في الشوط الاول حتي جاءت الدقيقه 22 واثر لمسة يد لمدافع الحمام وليد ابراهيم لم يتردد محمد عماره في احتساب ضربة جزاء للاوليمبي احرز منها مروان شاهين اول اهداف الاوليمبي لينتهي الشوط بتقدم الاوليمبي بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني أجرى مصطفي عبدة تغييرين هجوميين لمحاولة تعويض الهدف بنزول خالد كساب واحمد الفار بدلا من وليد ابراهيم ويايا كونيه وكذلك اجري احمد ساري تغييرين هجوميين ايضا بنزول رزق عبد الحليم واسلام جمارك بدلا من كرسبو الغائب تماما عن اللقاء ورياض سالم وفي الدقيقه 42 من الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء اعترض عليها الجهاز الفني للحمام وتوقفت المباراة لمدة خمس دقائق واحرز منها مروان شاهين ثاني اهداف الاوليمبي ولم تشفع الـ 6 دقائق بدل من الوقت الضائع لفريق الحمام في تعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الاوليمبي بهدفين نظيفين .

الفوز رفع رصيد الأوليمبي إلى 39 نقطة، بالمركز الثاني، ويتوقف رصيد نادي الحمام عند النقطة 26 بالمركز التاسع.

أدار اللقاء تحكيميا محمد عماره حكم ساحة وعاونة كل من عمرو جمعة مساعد اول واسلام ابو العطا مساعد ثان وحكم رابع شريف مهني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 42 نقطة

2- الأوليمبي 39 نقطة

3- دمنهور 38 نقطة

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4- المنصورة 38 نقطة

5- بلدية المحلة 37 نقطة

6- أبو قير 37 نقطة

7- الرجاء 37 نقطة

8- غزل المحلة 35 نقطة

9- الحمام 26 نقطة

10- فاركو 26 نقطة

11- كفر الشيخ 25 نقطة

12- الجزيرة 19 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 9 نقاط