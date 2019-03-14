رياضة | كوتينهو يكشف سر تألقه مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينهو يكشف سر تألقه مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار البرازيلي فيليبي كوتينهو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إلى أنه في المباريات التي لعب فيها، تقدم أكثر قليلا نحو الهجوم، وتحدث معه مدربه إرنيستو فالفيردي هذا الاسبوع حول ذلك، وكان له تأثير إيجابي.

وقال كوتينهو في تصيحات صحفية: "أحاول أن أعيش في الوقت الحالي، وأن أفكر الآن في المباراة التالية، وأحاول الكفاح من أجل الأشياء التي نريدها".

وأصاف: "في الحقيقة، هي أنه في المباريات الأخيرة، منذ أسابيع أو ربما شهر، لم أكن بمستوى جيد، ولكنني لا أفتقد أبدا الرغبة في التحسن، والتعلم، ومحاولة التعلم في كل أسبوع".

وواصل: "جئت إلى هنا لأبذل قصارى جهدي، وهذا ما سأحاول فعله، أنا أعيش في الوقت الحالي، والمستقبل غير معروف أبدا، لكنني سعيد جدا بالفوز في المباراة ضد ليون، والتأهل".

وتابع: "أهم شيء هو أداء الفريق، والتأهل لربع النهائي، لقد ركزنا منذ اللحظة الاولى ضد ليون، عرفنا أننا نواجه فريقا بقوة هجومية قوية للغاية، وتمكنا من تسجيل الأهداف، ومنذ أن سجلوا هدفهم، أتيحت لنا الكثير من المرتدات ضدهم".