اونلاين | مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

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مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

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مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي

مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي