اونلاين | مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي

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مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي
يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.
مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي
ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.
مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي
ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-
في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.
في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.
مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي
في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.
في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.
مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".
مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي
مشاهدة مباراة انتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر اليوم 14-3-2019 في الدوري الاوروبي