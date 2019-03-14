اونلاين | Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"

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Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"

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في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي

Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي"يلا شوت"