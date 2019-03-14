اونلاين | كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

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كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

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في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online