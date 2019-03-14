اونلاين | yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

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yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

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في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

yalla shoot | kora on line بث مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي