اونلاين | يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE

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يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE

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في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

يلا شوت - كورة ستار.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم KORA LIVE