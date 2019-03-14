اونلاين | بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

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بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

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في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

بث مباشر انتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14-3-2019