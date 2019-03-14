اونلاين | كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

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كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

يلتقي اليوم الخميس، فريق انتر ميلان الإيطالي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي مع نظيره الألماني إينتراخت فرانكفورت تحت قيادة أدى هوتر ،وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الاوروبي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وسيخوض إنتر ميلان الإيطالي بقيادة لوتشيانو سباليتي مع نظيره الألماني إينتراخت فرانكفورت بقيادة أدي هوتر، غد الخميس، وذلك على إستاد جوزيبي ميئاتزا ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

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ويقام اللقاء المقرر له غدا تحت قيادة الحكم اوفيديو هيتيجان، وسوف تكون أحداث اللقاء قوية بين الخصمين وذلك بعد التعادل السلبي الذي ساد لقاء الذهاب الذي تم على الأراضي الألمانية.

وسوف يذاع اللقاء عبر شاشة قنوات bein sports HD4 ، والتي يتولي تعليقها جواد بده.

حيث شهد لقاء ذهاب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الاوروبي التعادل السلبي بدون اهداف الذي أقيم فى معقل الفريق الألماني ، ولم يتمكن كلا الفريقين من تسجيل أي أهداف تسكن شباك نظيره لتنتهي أحداث اللقاء بالتعادل السلبي.

كورة أون لاين.. إنتر ميلان ضد فرانكفورت بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الخميس.. kora online

ويحتل الفريق الألماني إينتراخت فرانكفورت صدارة المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا وذلك برصيد ثماني عشر نقطة، بينما يحتل نظيره الإيطالي إنتر ميلان المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

يذكر بأن كلا الفريقين يأملان بتحقيق الفوز و تخطي عقبة دور ثمن نهائي البطولة والتأهل للدور ربع نهائي في الدوري الاوروبي.