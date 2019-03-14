اونلاين | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر yalla shoot

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مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر yalla shoot

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر yalla shoot

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر yalla shoot

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

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في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفرانكفورت بث مباشر yalla shoot

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.