انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير الكرة تترقب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 06:45 مساءً - تتجه أنظار متابعي "الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، ظهيرة الجمعة، صوب مدينة نيون السويسرية لمتابعة قرعة دور الثمانية (ربع النهائي) والمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في القرعة المنتظرة إلى نظام القرعة الشاملة عن طريق إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في ذات اليوم؛ ما يعني إمكانية توقع طرفي النهائي القاري.

وسيطرت الأندية الإنجليزية على دور الثمانية للبطولة القارية بوجود ممثليها الأربعة، وهنا يدور الحديث حول مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام.

وتعد هذه المرة الأولى التى تتواجد فيها 4 أندية إنجليزية فى الدور ربع النهائى لدورى الأبطال منذ موسم (2008-2009)، والتي عرفت فوز برشلونة باللقب القاري على حساب مانشستر يونايتد في نهائي روما.

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كما تأهلت أندية يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأياكس امستردام الهولندي وبورتو البرتغالي لربع نهائي النسخة الحالية من "أمجد الكؤوس الأوروبية".

ولأول مرة منذ 13 عاماً، تغيب الفرق الألمانية عن دور الثمانية بعدما ودعت جميعها دوري الأبطال من ثمن النهائي (بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وشالكه)، إضافة إلى خلو ربع النهائي من أي تمثيل فرنسي بخروج الثنائي باريس سان جيرمان وليون من دور الـ16 أيضاً.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لربع النهائي يومي الـ9 و 10 من أبريل المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في الـ16 و17 من الشهر نفسه.

أما على صعيد "المربع الذهبي"، فتقام مبارياته يومي 30 أبريل و1 مايو المقبليين، وتُجرى لقاءات الإياب يومى 7 و8 مايو، علماً أن ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، يستضيف المباراة النهائية، في الأول من يونيو المقبل.

ويحمل فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد لقب النسخ الثلاث الأخيرة من دوري الأبطال، كما أنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية الأبرز عالمياً على صعيد الأندية بـ13 لقباً، بفارق واضح عن أقرب مُطارديه ميلان الإيطالي (7 ألقاب).